Il Barcellona sta cercando un'alternativa a Sergio Busquets e stando a quanto riferisce Betevé l'indiziato numero uno sarebbe il centrocampista del Wolverhampton Ruben Neves. Il centrocampista era stato accostato anche alla Juventus recentemente, soprattutto in vista del mercato estivo. Durante l'estate potrebbe dunque scatenarsi una vera e propria asta per il centrocampista attualmente in forza ai Wolves.