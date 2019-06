Tra i nomi seguiti con maggiore interesse da Fabio Paratici in vista del prossimo mercato estivo c'è senza dubbio anche quello di James Rodriguez. Il forte trequartista colombiano farà rientro al Real Madrid, dopo il prestito biennale al Bayern Monaco, salvo poi lasciare i Blancos subito dopo. L'agente Jorge Mendes l'ha proposto ai bianconeri, che riflettono sul colpo. Secondo quanto riportato da As in Spagna, Carlo Ancelotti avrebbe chiamato James per convincerlo a vestire la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione. La suggestione è viva, la Juventus è avvisata.