Mercoledì sera la Puskas Arena di Budapest ospiterà la partita tra Ferencvaros e Juventus valida per la terza giornata del girone G di Champions League. Contrariamente a quanto siamo abituati a vedere in Italia e in altri Paesi europei, in Ungheria ci sono porte parzialmente aperte negli stadi (un po' come abbiamo visto contro la Dinamo Kiev, dove c'erano circa 20 mila spettatori) e oltretutto i sostenitori del Ferencvaros nel derby contro l'Ujpest del 24 ottobre hanno causato una multa al club di oltre 16 mila euro per "cori osceni e fuochi d'artificio". Insomma, la Juve è attesa da un clima rovente sugli spalti!