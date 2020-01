La Juventus arriva all'Olimpico stasera per sfidare anche il tabù che la vede uscire da Roma senza i tre punti addirittura dal 2014. Secondo Tuttosport, i bianconeri dovranno prestare particolare attenzione alle mosse della Roma su palla inattiva: i giallorossi, infatti, sono maestri nella specialità, con addirittura 14 reti messe a bersaglio (il 42% del totale delle marcature in campionato). Anche la Juve, però, si è dimostrata avversario scomodo in caso di punizioni e calci d'angolo, con ben 11 reti derivate proprio da palla ferma. Una sfida sul filo dei centimetri, i tanti che possono mettere in campo due squadre tecniche, ma sicuramente anche molto fisiche.