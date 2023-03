Pauloè probabilmente il giocatore più atteso nella sfida di questa sera tra. L'attaccante argentino, che con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Vecchia Signora in Serie A, può prendere parte alla sua 15^ rete in questo campionato (8 gol e 6 assist finora), eguagliando il bottino di tutta la scorsa stagione (10 reti, 5 assist), ma con 11 presenze in meno (29 in totale nella Serie A 21/22). I bianconeri sono avvisati...