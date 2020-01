La Juventus e il Barcellona continuano ad avere contatti per il possibile scambio Bernardeschi-Rakitic, ma secondo la stampa francese anche il Paris Saint Germain sta tenendo monitorata la situazione del centrocampista croato ed è pronto a soffiarlo ai bianconeri. Uno scenario di mercato plausibile, visto che tanto per la Juventus quanto per i parigini, il nome di Rakitic è appuntato in agenda sin dalla fine della scorsa sessione di trasferimenti.