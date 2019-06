C'è anche il nome di James Rodriguez da tempo sul taccuino di mercato di Fabio Paratici per la Juventus del futuro. Il Napoli potrebbe però trovare un aiuto inaspettato da parte dello sponsor Adidas. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, Adidas ha intenzione di agevolare il suo sbarco in Italia, partecipando e affiancando il club nella spesa per l’ingaggio, di circa 6,5 milioni a stagione, che il giocatore dovrebbe percepire. Nello specifico, lo sponsor andrebbe a coprire il 20% sul totale garantito al fantasista, vale a dire 1,3 milioni: un aiuto importante, che lo avvicina al Napoli e, indirettamente, lo allontana dalla Juventus.