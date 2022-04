L'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo è nel mirino della Juventus ed è il primo nome per sostituire Paulo Dybala in estate. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport però non ci sarebbe solo la Vecchia Signora ma anche il Napoli sarebbe interessato al gioiellino di proprietà della Roma. Il futuro di Zaniolo è ancora in bilico.