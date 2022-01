Cresce la tensione in casa Juve in vista della super sfida di domani sera contro il Milan. I bianconeri avranno una grande opportunità per ridurre notevolmente il distacco in classifica dai rossoneri che, ora distano 7 punti dalla squadra di Massimiliano Allegri. In attesa di capire chi saranno i 22 titolari a scendere in campo dal primo minuto, dalle parti della Continassa farebbero bene a prestare maggiori attenzioni all'attaccante rossonero Ante Rebic.



Il croato è infatti il secondo giocatore ad aver realizzato piu gol consecutivamente alla Juve. Ben 3 le reti messe a segno negli ultimi altrettanti incontri, finendo alle spalle di Mauro Icardi che nel periodo compreso tra il 2013 e il 2015 ha rifilato 5 gol ai bianconeri.