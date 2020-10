1









Uno dei principali pericoli per la Juventus nella sfida di mercoledì prossimo col Barcellona è il gioiellino classe 2002 Ansu Fati. In gol anche ieri contro il Ferencvaros, il talento del Barça ha parlato al sito dell'Uefa a una settimana dalla sfida con i bianconeri: "Sono qui dalle giovanili e ho visto Messi tantissime volte, per questo abbiamo un buon feeling in campo. Il mio gol è arrivato grazie al lavoro dei compagni, con loro è tutto più facile. De Jong mi ha messo una palla fantastica e ho dovuto solo buttarla dentro".