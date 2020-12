Che Antonio Conte non stia vivendo una stagione facilissima all'Inter è un dato lampante: difesa non sempre irreprensibile, nervi tesi, qualificazione difficilissima in Champions League... Tuttavia c'è un dato Opta piuttosto importante, almeno per i paragoni che evoca, riguardante l'attacco: "Era dal campionato 2009/10 che l'Inter non segnava almeno 26 gol nelle prime 10 giornate di Serie A. Arrembante". Tradotto: l'ultima volta che i nerazzurri hanno iniziato in modo così prolifico un campionato, a fine maggio hanno potuto festeggiare la conquista del Triplete.