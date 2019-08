Lionel Messi ha parlato alla presentazione del Trofeo Gamper, l'annuale manifestazione estiva organizzata dal Barcellona. L'argentino ha lanciato un segnale a tutte le pretendenti, per ogni competizione, su quella che sarà la prossima stagione dei blaugrana: "​Stagione passata? È difficile dire qualcosa oggi dopo quanto successo. Non mi pento di nulla. Ripeto la stessa cosa che ho detto anche lo scorso anno. Credo in questa squadra, in questi giocatori e in questo staff tecnico e non ho alcun dubbio che insieme combatteremo di nuovo per vincere tutto". Anche la Juve, per la corsa alla Champions, sembra avvisata.