Quella di domani sera sarà l'ultimo fondamentale passo della stagione e Juve ed Inter non vogliono arrivare impreparate all'appuntamento. I bianconeri vorranno sicuramente vendicare anche la sconfitta maturata all'ultimo secondo in Supercoppa ma dovranno prestare particolare attenzione ad un giocatore in particolare. Il riferimento va a Lautaro Martinez ovviamente, attualmente in una condizione di forma straripante che, lo ha portato a realizzare ben 11 reti nelle ultime 11 gare disputate in tutte le competizioni. Dato allarmante e che servirà a mettere ulteriormente in guardia la difesa di Madama, semmai ce ne fosse stato bisogno.