La Juve domani sera proverà a centrare la sua prima vittoria dell'era Vlahovic e per farlo potrà contare pienamente sul bomber serbo, oltre all'altro nuovo volto Denis Zakaria. Bisogna solo capire come Allegri vorrà scendere in campo e soprattutto, se lanciare sin dal primo minuto i due acquisti. Ma bisogna prestare attenzione anche alle iniziative degli scaligeri, soprattutto in virtù degli ultimi precedenti tra le due squadre che sorridono ai gialloblù. Verona che potrà invece fare affidamento su Nicola Kalinic, noto ai bianconeri per essere il giocatore croato ad aver realizzato piu gol contro la Vecchia Signora in tutta la storia della Serie A, 4 i gol messi a segno.