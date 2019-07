La strada che collega Pogba a Torino, non può che non passare anche da Madrid. Il Real Madrid sta facendo sul serio per il francese dello United, ma, prima di azzardare qualche mossa, è necessario vendere: per questo motivo, anche i bianconeri guardano con attenzione a quello che potrebbe essere il primo colpo in uscita dei blancos.: una mossa che permetterebbe al Real di fare cassa e. Alle voci, però, si aggiungono anche gli indizi "social" che spingono il colombiano alle pendici del Vesuvio e, di conseguenza, potrebbero mettere in movimento anche Pogba.