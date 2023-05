Samuelè uno dei talenti che hanno saputo approfittare della stagione surreale della Juve. In autunno il rinnovo di contratto, solo triennale però. E ora il mercato torna a essere un'opzione. Se negli scorsi mesi è stato l'Eintracht Francoforte a muovere i passi più concreti ora sono le sirene della Premier a risuonare più forte. Con il Brighton di Roberto De Zerbi che appare come il club più interessato, tanto da mettere sul piatto già 15 milioni per strapparlo alla Juve. Lo riporta calciomercato.com.