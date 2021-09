La Juventus sabato alle 18 affronterà il Torino. Ed esattamente come contro il Chelsea nel match vinto ieri sera in Champions League, mister Allegri arriva al derby senza i suoi attaccanti titolari Dybala e Morata. Che fare quindi? Ieri i prescelti sono stati Chiesa, Bernardeschi e Cuadrado là davanti. Secondo Sportmediaset, dopodomani l'allenatore bianconero sta pensando diMoise Kean e Dejan Kulusevski, che andrebbero a completare il tridente con Federico Chiesa, con conseguente arretramento a terzino o panchina per Cuadrado.