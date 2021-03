La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha preso in esame i numeri dell'attacco della Juventus, quasi cronicamente orfano di Paulo Dybala quest'anno. Ieri contro il Benevento erano in campo contemporaneamente Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski. Ma è arrivata la sconfitta per 1-0, dopo la vittoria per 3-1 a Cagliari con tripletta di CR7. Così scrive la Gazzetta: "Ronaldo è stato il migliore dei quattro, però quando si ferma lui la squadra continua a mostrare evidenti limiti in zona gol. I numeri lo confermano: Morata (dopo il virus che lo ha debilitato non è mai tornato al top) ha segnato 3 volte in Serie A nel 2021 (gli ultimi due alla Lazio il 6 marzo), Kulusevski è ancora fermo a zero nel nuovo anno (ultima rete in campionato: 19 dicembre al Parma) mentre Chiesa è quello che ha dato il contributo maggiore dopo CR7: 5 centri nel 2021 (Udinese, doppietta al Milan, Samp e Spezia)."