Basta un piccolo acciacco di Gonzalo Higuain per accorciare parecchio la coperta di Maurizio Sarri in attacco. Contro la Spal dovrebbero essere a disposizione solo. Troppo poco, di certo, per una squadra che è ancora dentro a tutte le competizioni e punta a vincerle. Poi c'è da fare i conti con la carta d'identità. Dei tre attaccanti "puri" solo Dyala è sotto i 30 anni e già dalla prossima estate Fabio Paratici cercherà di portare a Torino un nuovo attaccante. Nomi ed idee non mancano.C'è Mauro Icardi che il Psg può riscattare per 70 milioni di euro. Chiodo fisso della Juve, Maurito bianconero è un'eventualità che Wanda Nara non ha scartato, anzi. Le opzioni per il suo futuro sono molteplici, di certo se il Psg lo riscatterà sarà più facile per la Juve acquistarlo anche perché i rapporti tra Paratici e Marotta sono ancora freddissimi. C'è poi Haaland, l'uomo del momento, che secondo i media tedeschi ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, attivabile però solo dall'estate del 2021.Tuttosport rilancia anche il nome di Gabriel Jesus che ha una valutazione superiore ai 60 milioni di euro. Pallino sia di Sarri che di Paratici, la sua uscita dal club potrebbe essere facilitata dalla crisi del Manchester City che ad oggi è escluso dalla prossima edizione della Champions League. E non finisce qui. Nella categoria "sogni" ci sono anche i varianche se questi ultimi sono obiettivi decisamente più irrealistici dato il costo del cartellino. Mai sottovalutare, però, le parole di Andrea Agnelli che lo scorso anno ha parlato della possibilità di acquistare un Ronaldo "giovane", nel pieno della sua maturazione. E chissà se Kane, ad esempio, non voglia lasciare gli Spurs in caso di mancata qualificazione alla Champions League.