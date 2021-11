La traversa diha peggiorato ancora di più il dato: la Juventus non solo segna pochissimo, ma i suoi attaccanti fanno una fatica immensa a trovare la via del gol. Basti pensare che il capocannoniere della squadra è, con 3 reti, grazie soprattutto ai due rigori trasformato con la Lazio. Troppo poco per inseguire un quarto posto che dista, oggi, 7 punti.La Juventus ha segnatoin 14 partite. Poco più di 1 a partita. Numeri da squadra che si deve salvare: per sua fortuna la difesa non incassa più reti di tante altre. Al momento sono 16 solohanno fatto meglio.La grande delusione è. Gli attaccanti della Juventus, stando al campionato, non segnano da cinque partite:in gol contro Sassuolo e Verona,con la Fiorentina,con la Lazio, nessuno contro l'Atalanta. L'ultimo centro di una punta è quello dicontro l'Inter, su rigore, al minuto 89': da allora ne sono passati. Per trovare un gol su azione bisogna andare alla partita precedente, vinta per 1-0 contro la Roma grazie al gol di. Morata, in campionato, non segna dal 19 settembre: 1-1 contro il Milan. Troppo poco. Con la Salernitana, peggior difesa del torneo, serve la scossa.Solo 7 squadre hanno segnato meno della Juventus: Salernitana (11), Venezia (12), Spezia (15), Cagliari (16), Udinese (16), Genoa (17), Torino (17).