Si è inceppato l'attacco della Juventus? A raccontare i numeri e sostenere la tesi è La Gazzetta dello Sport. I bianconeri non segnano da 347 minuti: ossia, le partite intere con Porto, Napoli e Inter. Ben 77 minuti con la Roma. E' un problema concettuale, ma anche di singoli: da Kulusevski a Morata, passando persino da Ronaldo, la carestia si è fatta sentire.



I SINGOLI - Kulusevski non fa gol da 308 minuti, Morata ha portato la sua astinenza a 324 minuti. Entrambi hanno segnato alla Spal l'ultima volta. Sono quasi mille minuti in due senza trovare la via dei gol. E Cristiano? La sua assenza dalla zona gol è addirittura superiore: 347 minuti. Tanti, troppi per uno come lui. Adesso avrà Crotone, poi Verona, quindi lo Spezia: c'è tempo - e avversario - per rifarsi. In attesa di Dybala.



I DATI - Gazzetta, inoltre, racconta "due dati preoccupanti" su Kulusevski e Morata. Lo svedese fatica tanto a essere pericoloso in area: 0,13 di media per expected goals a partita. Meglio di lui ha fatto persino Bonucci. Morata, invece, è alla posizione 42 nella classifica dei calciatori che trovano più la porta. Di norma, fa il centravanti. Della Juventus.