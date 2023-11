Se in difesa e a centrocampo Massimiliano Allegri ha scelte quasi obbligate, considerando infortuni e squalifiche, situazione completamente diversa in attacco, dove il reparto è tornato ad essere al completo, con tutti disponibili e pronti a partire dall'inizio. Un bel problema per il tecnico della Juve, costretto a lasciare in panchina due tra Dusan Vlahovic, Moise Kean, Federico Chiesa e Arek Milik.Contro il Verona erano partiti titolare Vlahovic e Kean, anche complice però le condizioni di Federico Chiesa, non ancora al 100% per giocare 90 minuti. Adesso invece il classe 1997 ha ritrovato minutaggio e insidia concretamente gli altri due. Senza dimenticare Milik che è stato decisivo per la vittoria. In conferenza stampa (sabato alle 11:30), Allegri potrebbe dare qualche indizio anche se i ballottaggi sono aperti e le scelte definitive saranno prese tra domani pomeriggio e domenica mattina.