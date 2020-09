Il nome di Edinson Cavani è l'alternativa a Suarez e Dzeko per l'attacco della Juve del prossimo anno. L'uruguaiano è svincolato dopo la fine del contratto col Psg e si può prendere a parametro zero. La richiesta d'ingaggio è alta (circa 10 milioni) e a complicare la situazione c'è anche un ritorno di fiamma con l'Atletico Madrid, che a gennaio aveva trovato l'accordo ma poi saltò tutto a causa del Covid. Secondo El Chiringuito, i Colchoneros avrebbero già contattato telefonicamente Cavani per chiedergli la disponibilità sul trasferimento in Spagna.