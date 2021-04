La Juventus potrebbe prendere Alvaro Morata a titolo definitivo, ma senza esercitare il diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Come? Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Atletico Madrid è pronto a mettere in piedi uno scambio tra lo spagnolo e Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. In alternativa, la Juve ha la possibilità di rinnovare per un'altra stagione il prestito di Morata di fronte a un pagamento di 10 milioni di euro.