Saràil 7 agosto. Un'di lusso quella in programma a, a una settimana esatta dall'inizio del campionato, che vedrà i bianconeri mettersi alla prova contro un'avversaria europea per scaldare i motori prima di fare sul serio. Una sfida carica di suggestioni, con possibili risvolti anche in ottica mercato. Una su tutte fa sorgere una domanda fin da ora: quale delle due maglie indosserà in Israele Alvaro? L'attaccante spagnolo, infatti, ha appena lasciato la, ma ciò non vuol dire che sia svanito dai pensieri della Vecchia Signora, anzi.Come riportato da Calciomercato.com, Federicoe i suoi collaboratori sanno bene di dover ancora rinforzare il reparto avanzato della Juve, che al momento può contare solo su Dusane Moise(più Angele Juan). E la prima scelta, guarda caso, è ancora Morata, che conosce già l'ambiente, può fare la prima punta o l'esterno e soprattutto ha un ottimo rapporto con Massimiliano. "I bianconeri - scrivono i colleghi di CM - hanno riattivato qualche giorno fa i contatti con l'Atletico per cercare un accordo a una cifra decisamente più bassa rispetto ai 35 milioni fissati per il riscatto". Un terzo capitolo della storia tra Alvaro e la Juve è ancora possibile.