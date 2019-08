La partita con l'Atletico Madrid di stasera (ore 18.00, diretta su SportItalia) sarà l'ultimo test significativo per Maurizio Sarri prima dell'avvio della nuova stagione. Da qui all'inizio del campionato, come riporta Il Corriere dello Sport, non restano che i colchoneros e l'amichevole casalinga a Villar Perosa, più eventuali test che si aggiungeranno alla Continassa. Così, l'occasione fa l'uomo ladro: per Sarri sarà una partita seria, in cui provare sia i movimenti offensivi con il ritrovato Dybala, sia capire se i troppi gol subiti in Asia siano davvero un problema. Sarà quindi importante per la retroguardia - che ritrova Chiellini convocato - sarà importante reggere i colpi dell'Atletico, che oltre al già brillante Joao Felix, potrà contare anche su un ripulito Diego Costa.