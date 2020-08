In casa Juventus è tornata di moda l'idea Thomas Partey: il centrocampista dell'Atletico Madrid è seguito da tempo, e nei giorni scorsi, come riporta Calciomercato.com, sono stati riallacciati i rapporti con i Colchoneros. Il club spagnolo valuta Thomas intorno ai 40/50 milioni di euro; troppi per la Juve, pronta a inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash. Simeone ha già messo gli occhi su due giocatori in particolare: Federico Bernardeschi e Douglas Costa.