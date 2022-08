Quanta fatica. E così poche idee. Non ne esce benissimo, la, ed è solo il primo tempo dell'amichevole contro l'Atletico Madrid. Alla Continassa,: il destino ci ha messo del suo, la decide Alvaro Morata, apparso quasi rinvigorito dalla cura Simeone.Gol dell'ex, vecchia legge del calcio. L'altra, oggi in vigore, è che senza idee e con così basso ritmo, a un Atletico così puoi fare solo il solletico. Ecco, ai bianconeri non riesce neanche quello. Troppa distanza tra il modo d'interpretare la partita degli spagnoli e il timido tentativo di risalita della Juve.Urgono ripari. Urgono rinforzi. E urge, probabilmente, anche un cambio di mentalità.