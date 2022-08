Alla fine, si giocherà., la sfida sarà infatti a Torino e non all'Allianz Stadium come inizialmente stabilito. I bianconeri giocheranno in casa, ma tra le mura del centro sportivo della Continassa, su uno dei tre campi a disposizione della squadra di Allegri.Previsto domani l'arrivo dei Colchoneros, che non sono partiti questa mattina per Tel Aviv dopo la cancellazione ufficiale del match in Israele. L'amichevole però si recupererà: alle 18, alla Continassa, e in diretta su Sky Sport Uno.