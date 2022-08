Ultimi dettagli da sistemare, ultime prove di formazione: lachiude questa sera il proprio precampionato con l'amichevole contro l'Atletico Madrid. Prove generali per la prima di campionato contro il Sassuolo, ma anche un test contro una grande d'Europa, per misurare lo stato di forma e a che punto sono i lavori in casa bianconera.: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Soulé. A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rovella, Gatti, Miretti, Rugani, Rabiot, Cudrig, Da Graca, Barbieri.: Grbic; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Witsel, Koke, Lemar; Joao Felix, Morata. A disp. Gomis, Kondogbia, Griezmann, Cunha, Correa, Renan Lodi, Carrasco, Hermoso, Wass, Diez, Martin, Moreno Ojeda17' - Missile di Koke indirizzato all'incrocio: Szczesny gli nega l'eurogol con un intervento altrettanto super10' - La sblocca Morata: azione di contropiede, Joao Felix infila per Alvaro che a tu per tu con Szczesny non sbaglia10' - Prova la conclusione dalla distanza Locatelli, palla ampiamente fuori5' - Colchoneros vicini al vantaggio, batti e ribatti in area, da due passi Witsel non trova la deviazione vincente1' - Via al match