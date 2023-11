Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Rodrigoè sempre più considerato una delle prime scelte della Juventus per il centrocampo nella finestra di mercato di gennaio. L'argentino sembra aperto a unirsi al progetto bianconero, ma al momento l'Atletico Madrid non sembra disposto a concedere un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, la valutazione complessiva della trattativa è ancora lontana, con i Colchoneros che non scendono al di sotto dei 35-40 milioni di euro, una cifra considerata troppo elevata dalla Juventus. Nonostante ciò, la trattativa è ancora in corso, con nomi comeche potrebbero essere considerati come alternative reali sia per la Juventus che per l'Atletico Madrid.