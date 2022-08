Esattamente così: la tripletta diannichilisce i sogni di gloria di inizio stagione. Eccoci qua: alla resa dei conti, alla prova del nove (altrui) che la Juventus non ha superato., segna quasi sempre l'ex bianconero (più Cunha), l'elemento desiderato sul mercato, quel salto di qualità richiesto eppure mai raggiunto in questi mesi. Uh, che fatica.Dopo un primo tempo sotto ritmo e sotto scacco, nella ripresa i Colchoneros si limitano a gestire e ribadire la propria supremazia. Neanche la freschezza dei cambi dà nuova verve alla Juve, che non innesca mai Vlahovic - tutta la partita in campo - e non concede una singola miccia a Di Maria o anche solo al giovane Soulé.Quante domande, che galleggiano. E quante risposte che attende di conoscere anche Allegri, probabilmente pronto a derubricare il match tra gli scivoloni estivi. Eppure, Barcellona a parte, un vero cambio di passo non s'è mai visto.