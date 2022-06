Non filtrano buone notizie sul fronte Morata. Infatti, l'attaccante spagnolo non è stato riscattato dai bianconeri e ogni tentativo di ottenere uno sconto, o cercare formule creative, è stata rimbalzata dall'Atletico Madrid. Al momento, quindi, è molto complicato un ritorno di Morata alla Juventus, visto che le trattative con i Colchoneros sono congelate e non sembrano esserci spiragli per riaprirle.