La Juventus è in pieno cambiamento. In attesa di nuove comunicazioni e indiscrezioni sui futuri dirigenziali e sull'allenatore, il club bianconero ha ragiona anche sul mercato. Sì, perché la Juve mira a rinforzare la rosa in estate, ma necessita anche di molti milioni di plusvalenza per aggiustare un bilancio sempre in rosso. Ecco perché le voci si alimentano e il tema scambi diventa sempre più concreto. Dopo Cancelo-Danilo con il Manchester City e Pjanic-Arthur con il Barcellona, il terzo step potrebbe portare all'asse con Madrid, sponda Atletico.



Stando a quanto filtra dalla Spagna, è uno dei canali più caldi, con il presidente dell’Atletico Enrique Cerezo che ha confermato il prossimo "mercato di scambi". Il primo nome è naturalmente quello di Alvaro Morata, che potrà rimanere in prestito a Torino per 10 milioni di euro, ma non solo lui. Le due società, riporta Tuttosport, hanno discusso anche di un’altra eventualità: scambiare Morata con Paulo Dybala, che continua a non rinnovare il contratto con la Juventus (scadenza). L'Atletico mette sul tavolo anche Angel Correa e i discorsi proseguono. Juventus e Atletico Madrid si stanno confrontando anche su un altro possibile baratto: Simeone vorrebbe vuole Rodrigo Bentancur, che per la Juve non più è intoccabile, anche sealla Continassa sembrano disposti ad approfondire il discorso soltanto inserendo nell’affare Saul Niguez. Stando a quanto filtra dalla Spagna, può succedere di tutto tra questi due club.