Si torna in campo, si torna a giocare a una settimana dalla Serie A. La Juve scende in campo alla, dove ospiterà. Il match - calcio d'inizio alle ore 18 - era stato organizzato in Israele, e precisamente a Tel Aviv. I venti di guerra sulla Striscia di Gaza hanno però messo in pericolo le due squadre, costrette a rimediare in questo modo: saranno dunque i bianconeri a ospitare i colchoneros nel proprio centro sportivo.Qualevedremo? Chiaro che, a una settimana dal via, Allegri proverà a lanciare nella mischia i potenziali titolari della sfida di Ferragosto contro il Sassuolo. Con un'eccezione: Juan, non ancora al top, potrebbe partire almeno dalla panchina.