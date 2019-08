La Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara di domani (alle 18.00) contro l'Atletico Madrid. L'amichevole di ICC sarà un test valido per vedere - forse - l'esordio disulla fascia destra bianconera, ma anche per capire che aria tira in casa: Maurizio Sarri lo ha chiamato,Szczesny, Buffon, Pinsoglio.De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Pellegrini, Demiral.Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Madnzukic, Higuain, Bernardeschi.