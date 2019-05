“Il favorito per sostituire Antoine Griezmann dice no a Simeone”: così AS in Spagna commenta le recenti dichiarazioni di Paulo Dybala, che da Milano si è pronunciato sul proprio futuro. L’attaccante argentino ha ribadito di voler rimanere alla Juventus, anche se la decisione finale spetterà alla società. Intanto, da Madrid la dirigenza dell’Atlético continua ad osservare con interesse la Joya, che già l’anno scorso era entrata nel mirino del Cholo. Simeone è destinato a salutare Griezmann ed è alla ricerca dell’erede dell’attaccante francese: in cima alla lista c’è sempre Dybala, che però ha come priorità i bianconeri.