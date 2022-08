. La notizia arriva alla Spagna, dove il Mundo Deportivo annuncia che l'amichevole di lusso prevista aper domani, domenica 7 agosto, alle 20.45, potrebbe saltare a causa dell'escalation di violenze nella. Nelle ultime ore, infatti, il conflitto ha vissuto un altro momento di forte tensione con il lancio di missili da parte di Israele: nella notteconLa decisione finale sarà presa nelle prossime ore, con gli organizzatori impegnati nel verificare che la sicurezza dell'evento possa essere garantita. "Nel frattempo, non ci sono cambiamenti" ha spiegato ai microfoni di Sport 5 Dani, amministratore delegato della società, in cabina di regia del match. Le due squadre, intanto, stanno proseguendo la loro preparazione, in attesa di aggiornamenti: come comunicato ieri al termine dell'allenamento, la Juve dovrebbe decollare per Tel Aviv nel pomeriggio di oggi.