Non è stata una partita banale, e non solo per il punteggio: lasi è spaccata in un crash test. Fossimo in un'azienda automobilistica, si prenderebbero nuovamente le misure e si ricostruirebbe tutto daccapo. Del resto, è stata la tenuta a venir meno. E la botta è stata ben più pesante del previsto, dei primi calcoli dello stessoSolo che di ricostruire non se ne parla: non c'è tempo, non c'è margine. Non ci sono soprattutto le condizioni. L'allenatore e la società dovranno fare, delle necessità, non virtù: ma acquisti sul mercato. Kostic sembra vicino, non sarà l'unico. Nel frattempo? Tre episodi di Juve-Atletico che hanno condizionato squadra e risultato. O che comunque danno un'idea del clima tra i bianconeri.