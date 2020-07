Esultare per un pareggio casalingo contro l'Atalanta si può, contro questa Atalanta che va a mille all'ora. Molti tifosi della Juve hanno seguito la gara dell'Allianz Stadium commentandone i passaggi principali su Twitter: alla fine si è gioito soltanto per il risultato, un pareggio utile in chiave scudetto, perché la prestazione dei ragazzi di Sarri ha convinto davvero poco, per usare un eufemismo (Bernardeschi e Matuidi tra i più bersagliati). Ma per i sostenitori bianconeri presenti sui social network il vero "impegno", nelle ultime ore, è stato difendersi dalle truppe anti-juventine, infuriate per i due rigori poi trasformati da Cristiano Ronaldo.