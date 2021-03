7









Dopo dodici anni si cambia. La finale di Coppa Italia non si giocherà a Roma, ma cambierà località: il prossimo 19 maggio, infatti, saranno i riflettori del Mapei Stadium di Reggio Emilia a illuminare la sfida tra Juve e Atalanta. Come riporta Repubblica, la Lega Serie A non si è fatta sfuggire l'offerta della Regione Emilia-Romagna, che sul piatto ha messo poco meno di un milione di euro. Cifre importanti, specialmente in questo momento.



NIENTE MILANO - L'ufficialità non c'è ancora, il sì definitivo spetta al Consiglio di Lega, ma la decisione è presa. Entrambe le società erano contrarie a giocare a Milano, mentre l'Europeo ha complicato l'opzione Roma. Un bis per il Mapei Stadium, che dopo la Supercoppa Italia di gennaio, vinta dalla Juve sul Napoli, ora ospita anche la finale di Coppa.