Juventus-Atalanta è anche un'occasione per i dirigenti bianconeri di vedere da vicino la crescita di Cristian Romero, il difensore argentino classe '97 che in estate è stato girato in prestito oneroso ai nerazzurri per 2 milioni di euro. L'ex Genoa sta facendo molto bene con Gasperini, l'Atalanta ha un diritto di riscatto di 16 milioni e potrebbe esercitarlo alla fine di questa stagione. Se così non fosse, El Cuti tornerebbe in bianconero e poi saranno Paratici e Pirlo a decidere come gestirlo.