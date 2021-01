Il Papu Gomez in uscita dall'Atalanta fa gola a molti. L'argentino ha rotto con tutti e cambierà squadra già a gennaio. L'ipotesi Fiorentina e Torino non convincono il giocatore, consapevole di aver raggiunto un livello alto e così preferisce aspettare una grande chiamata. Secondo quanto riporta Sky Sport l'ipotesi di uno scambio con la Juventus in questo momento è bloccata. Trattativa in stand-by e, in generale, molto complicata per diverse ragioni.