Nuovo impegno per la. Fissata per sabato 12 Agosto alle 20.30 l’amichevole con l’Atalanta, la gara andrà in scena allo Stadio Dino Manuzzi diUn test importante e utile per migliorare la condizione fisica in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 agosto alle 20.45 a Udine.Quello contro i bergamaschi sarà il terzo match della pre-season: dopo l’annullamento della gara contro il Barcellona in apertura di tournée negli Stati Uniti e la vittoria ai rigori ottenuta sul Milan venerdì 28 luglio, i bianconeri scenderanno infatti in campo a Orlando per affrontare il Real Madrid nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 Agosto (calcio d’inizio ore 1.30 italiane).Con il rientro in Italia, gli allenamenti proseguiranno alla Continassa (senza dimenticare l'allenamento con i tifosi bianconeri in programma all'Allianz Stadium e la partita con l’Atalanta del 12 Agosto rappresenterà un bel banco di prova prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.