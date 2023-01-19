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L'Aia ha reso note le designazioni per la 19ª giornata di Serie A: c'è Chiffi per il Napoli e Marinelli per Juventus-Atalanta. L'Inter va a Rapuano, Di Bello dirigerà Lazio-Milan.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

H. VERONA – LECCE     Sabato 21/01 h. 15.00

LA PENNA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     DOVERI

AVAR:       MANGANIELLO

 

SALERNITANA – NAPOLI     Sabato 21/01 h. 18.00

CHIFFI

MOKHTAR – PALERMO

IV:       VOLPI

VAR:     NASCA

AVAR:       MASSA

 

FIORENTINA – TORINO     Sabato 21/01 h. 20.45

DIONISI

VIVENZI – CIPRESSA

IV:       FELICIANI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       LONGO S.

 

SAMPDORIA – UDINESE     h. 12.30

MARIANI

DE MEO – CAPALDO

IV:     COLOMBO

VAR:     MARESCA

AVAR:     MUTO

 

MONZA – SASSUOLO     h. 15.00

PRONTERA

RANGHETTI – FIORE

IV:      GUALTIERI M.

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     ABBATTISTA

 

SPEZIA – ROMA     h. 18.00

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV:     PEZZUTO

VAR:     FABBRI

AVAR:      MANGANIELLO

 

JUVENTUS – ATALANTA     h. 20.45

MARINELLI

IMPERIALE – VALERIANI

IV:      ORSATO

VAR:     MASSA

AVAR:     GIUA

 

BOLOGNA – CREMONESE      Lunedì 23/01 h. 18.30

MARCHETTI

ALASSIO – BACCINI

IV:     SACCHI

VAR:      PAIRETTO

AVAR:       DI PAOLO

 

INTER – EMPOLI     Lunedì 23/01 h. 20.45

RAPUANO

BERTI – SCARPA

IV:       MARCENARO

VAR:      BANTI

AVAR:      FOURNEAU

 

LAZIO – MILAN     Martedì 24/01 h. 20.45

DI BELLO

TOLFO – GALETTO

IV:     ABISSO

VAR:     AURELIANO

AVAR:       PAGANESSI