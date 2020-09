2









Nelle prossime 48 ore può arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Cristian Romero all'Atalanta. Il difensore argentino è tornato dal prestito al Genoa ma per lui non ci sarà spazio nella Juve di Pirlo. Valutato 25 milioni di euro, la formula dovrebbe essere quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un'ulteriore indizio arriva dal fatto che in casa Atalanta si sono raffreddate le piste per gli altri difensori seguiti dai nerazzurri: Senesi del Feyenoord e Bonifazi della Spal.