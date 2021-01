3









Giorno nuovo, affare nuovo per la Juventus. Dopo aver ufficializzato l'acquisti di Aké dal Marsiglia in cambio di Tongya, Fabio Paratici ha definito un altro scambio di giovani con l'Atalanta. In bianconero arriverà l'attaccante classe 1998 Cristian Capone, che nella prima parte di questa stagione ha totalizzato dieci presenze tra campionato e coppa in prestito in Serie B con la maglia del Pescara; il percorso inverso lo faranno il terzino sinistro Pietro Beruatto e il difensore centrale Alessandro Vogliacco - anche loro classe '98 - che diventeranno di proprietà dell'Atalanta ma rimarranno rispettivamente al Vicenza e al Pordenone, dove avevano iniziato questa stagione. Beruatto era in prestito ai biancorossi, su Vogliacco la Juve ha esercitato il diritto di recompra prima di girarlo all'Atalanta. Scambio definitivo, Capone sarà un nuovo giocatore della Juventus Under 23.