Attraverso una news sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato date e modalità d'acquisto dei biglietti della prossima gara casalinga dei bianconeri, quella di sabato 27 novembre alle 18 contro l'Atalanta. "La sfida contro gli orobici chiuderà una settimana fitta di grandi appuntamenti: si inizierà sabato 20 novembre con la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, per proseguire, poi, con la gara di Londra contro il Chelsea in programma martedì 23".- dalle ore 14.00 di giovedì 11/11/2021 vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member;- dalle ore 10.00 di venerdì 12/11/2021 vendita estesa anche ai Black&White Member;- dalle ore 16.00, sempre di venerdì 12 novembre, partirà la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20;- dalle ore 14.00 di lunedì 15/11/2021, al via la vendita libera.