di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juve meritatamente sotto 1-0 in casa contro l'Atalanta. La Dea passa al 16' con una grande azione Gomez-Zapata finalizzata alla perfezione dall'attaccante colombiano. La reazione dei bianconeri sta tutta in due conclusioni di Dybala che però non scaldano neanche Gollini. La prima è parata facilmente dal portiere atalantino, la seconda esce dallo specchio della porta. I bergamaschi si chiudono bene e continuano a spingere anche dopo il vantaggio. Per ora i bianconeri restano sotto, la buona notizia è che lo sono solo di una rete.



Nel primo tempo si salvano in pochi: nella gallery promossi e bocciati dei primi 45 minuti di Juve-Atalanta