E' terminato in questo istante il primo tempo della sfida tra Juventus e Atalanta, con la squadra di Allegri che sembra aver totalmente cambiato pelle rispetto alle stagioni passate. Fluidità nelle manovre di gioco, dinamismo, voglia di lottare su ogni pallone e azioni corali, tutto ciò che i tifosi bianconeri hanno sperato di vedere fino ad ora. Ottime risposte sono arrivate soprattutto dai singoli, con Vlahovic che è tornato a fare il Vlahovic, con Danilo che fa il solito, ma conin più, che spesso sono mancati. Questi ultimi, infatti, sono stati gli autentici protagonisti di questi primi 45 minuti di gioco, con l'ex Viola che è tornato quello di un tempo, seminando il panico nella difesa avversaria e avvicinandosi alla porta con più facilità del solito. Ottima, anzi, brillante, la prestazione di Miretti, presente in ogni zona dalla metà campo in su, anche sulle corsie esterne e nelle fasi di inserimento. Ancora fuori fase, invece, Manuel, anche lui migliorato ma con delle lacune ancora da colmare. Nellaseguente idella prima frazione di gioco.